Украинские военные показали уничтожение оккупантов в Гуляйпольском районе

Во время удара были уничтожены большое количество техники и личного состава российских оккупантов.

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады, аэроразведки и Азова нанесли удар по российским военным в Гуляйпольском районе Запорожской области. Об этом сообщается на Facebook-странице Военного телевидения Украины.

Отмечается, что во время удара были уничтожены большое количество техники и личного состава оккупантов.

Напомним, десантники уничтожили несколько бронемашин РФ.

Также собщалось, что ВСУ уничтожили 400 оккупантов на реке Северский Донец.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet