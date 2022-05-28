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Украинские военные показали уничтожение оккупантов в Гуляйпольском районе

Во время удара были уничтожены большое количество техники и личного состава российских оккупантов.
Украинские военные показали уничтожение оккупантов в Гуляйпольском районе

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады, аэроразведки и Азова нанесли удар по российским военным в Гуляйпольском районе Запорожской области. Об этом сообщается на Facebook-странице Военного телевидения Украины.

Отмечается, что во время удара были уничтожены большое количество техники и личного состава оккупантов.

Напомним, десантники уничтожили несколько бронемашин РФ.

Также собщалось, что ВСУ уничтожили 400 оккупантов на реке Северский Донец.

 

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