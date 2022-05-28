Украинец, который сдавал врагу позиции ВСУ, получил 15 лет тюрьмы

Фигурант предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны.

Жителя Макеевки Донецкой области, по чьей наводке Россия обстреливала Харьков, суд признал виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Гражданин оправдывал военную агрессию РФ против Украины. Предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант начал сотрудничество с оккупантами с записи видеообращения, в котором критиковал государственные власти Украины и оправдывал военное вторжение РФ. Впоследствии это видео использовал в новостях пропагандистский телеканал Russia Today.

Мужчина находился в Ужгороде, куда он переехал для дальнейшего выполнения приказов российского куратора и сбора данных об объектах критической инфраструктуры.

Фигурант получил 15 лет тюрьмы. Фото: gp.gov.ua

Напомним, под суд отправили коллаборанта, объявившего себя главой ОТГ.

Также сообщалось,что суд вынес приговор изменнику, вернувшемуся в Украину с ВС РФ через 8 лет.

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