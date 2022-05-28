РФ обстреляла Николаев, есть жертвы
Один из жителей погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.
В результате вражеского обстрела жилых кварталов Николаева 28 мая погиб один человек. Еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Николаевская ОГА
В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов.
Отмечается, что один из жителей погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.
Cмотрите фотогалерею: РФ обстреляла Николаев, есть жертвы
Ранее российские войска 24 мая обстреляли Николаев с помощью реактивной системы залпового огня Торнадо-С. В результате атаки был ранен один человек.
А 22 мая российские войска обстреляли Николаев кассетными снарядами.
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