РФ обстреляла Николаев, есть жертвы

Один из жителей погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.

В результате вражеского обстрела жилых кварталов Николаева 28 мая погиб один человек. Еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Николаевская ОГА

В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов.

Отмечается, что один из жителей погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.

Ранее российские войска 24 мая обстреляли Николаев с помощью реактивной системы залпового огня Торнадо-С. В результате атаки был ранен один человек.

А 22 мая российские войска обстреляли Николаев кассетными снарядами.

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