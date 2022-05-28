Почта
 

РФ обстреляла Николаев, есть жертвы

Один из жителей погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.
РФ обстреляла Николаев, есть жертвы

В результате вражеского обстрела жилых кварталов Николаева 28 мая погиб один человек. Еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Николаевская ОГА

В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов.

Отмечается, что один из жителей погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.

Ранее российские войска 24 мая обстреляли Николаев с помощью реактивной системы залпового огня Торнадо-С. В результате атаки был ранен один человек.

А 22 мая российские войска обстреляли Николаев кассетными снарядами.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK