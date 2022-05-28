Украина может вернуть россиян за железный занавес - Подоляк

В Офисе президента заявили о готовности вернуть РФ за железный занавес и назвали необходимое условие.

Дальнобойные реактивные системы залпового огня для войны против РФ помогут вернуть оккупантов под железный занавес. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, сегодня украинским бойцам трудно "ответить" оккупантам из-за постоянных дальнобойных обстрелов с их стороны. Если же Запад передаст Украине необходимое вооружение, это поможет продолжить защищать страну.

"Если Запад действительно хочет победы Украины, может, пора уже передать нам дальнобойные MLRS? Немного трудно воевать, когда тебя накрывают с расстояния 70 км, а тебе нечем ответить. Украина может вернуть россиян за железный занавес, но для этого нам нужно эффективное оружие. Здесь и сейчас", - отметил Подоляк.

Напомним, советник главы ОП заявил, что Украина будет воевать с РФ до победного финала.

Ранее другой советник главы ОП Алексей Арестович обвинил Запад в задержке оружия.

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