ВСУ перешли в контрнаступление на юге

Оккупанты вынуждены были отойти на позиции в районе Андреевки, Лозового и Белогорки в Херсонской области.

Наступление ВСУ на юге Украины заставило войска после потерь отойти на неудобные рубежи в Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, оккупанты вынуждены были отойти на позиции в районе Андреевки, Лозового и Белогорки в Херсонской области.

"Боевые действия продолжаются. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и др. Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны", - отметили в Генштабе.

Как сообщило оперативное командование Юг, ситуация на линии столкновения имеет свою динамику.

"В результате контрнаступательных действий наших войск, врагу нанесен существенный урон", - говорится в сообщении.

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Напомним, украинские военные провели несколько контратак в Херсонской области. В результате противник потерял 63 человека и 19 единиц боевой техники, среди которой три танка Т-72, пять единиц другой бронированной техники, а также две артиллерийские системы и шесть вертолетов.

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