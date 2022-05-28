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Оккупанты обстреляли Золочев, есть пострадавшие

Один из снарядов пробил крышу, залетел в кухню и не разорвался. Ранен 50-летний мужчина и 62-летняя женщина.
Оккупанты обстреляли Золочев, есть пострадавшие

Войска РФ 28 мая обстреляли частный сектор в Золочеве Харьковской области. Ранения получили два человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что обстрел Золочева Богодуховского района произошел около 14:00. Вражеские снаряды упали посреди частных домов.

Один из снарядов пробил крышу, залетел в кухню и не разорвался. Ранен 50-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Напомним, в результате вражеского обстрела жилых кварталов Николаева 28 мая погиб один человек. Еще шестеро получили ранения.

Также сообщалось, что в ночь на субботу российские оккупанты неоднократно обстреливали населенные пункты Сумской области.

 

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