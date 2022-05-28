Зеленский не надеется на госпереворот в РФ

"Я не уверен в смене режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся" - сказал президент.

Внутри властной верхушки России никто не собирается отстранять российского президента Владимира Путина от власти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для нидерландского телеканала NOS

"Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они скреплены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями - по крайней мере, мы считаем это преступлениями, то, что происходит против нас. И они объединены. Я не уверен в смене режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся", - отметил президент.

Ранее СМИ писали, что на секретной конференции в Литве обсуждали сценарии "депутинизации".

Напомним, как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, возможное устранение президента России Владимира Путина само по себе способно остановить войну России против Украины, но этого недостаточно для восстановления системы безопасности.

Также сообщалось, что крупные российские бизнесмены раздражены политикой президента РФ Владимира Путина и ищут пути воздействия на него.

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