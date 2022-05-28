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Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Взрывы раздались на окрестностях города. Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Войска РФ 28 мая обстреляли Кривой Рог. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети", - отметил он.

Вилкул попросил оставаться местных жителей города в укрытиях.

Как отметил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. все службы в городе работают.

Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются.

Напомним, войска РФ 28 мая обстреляли частный сектор в Золочеве Харьковской области. Ранения получили два человека.

Кроме того, сегодня в результате вражеского обстрела жилых кварталов Николаева 28 мая погиб один человек. Еще шестеро получили ранения.

 

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