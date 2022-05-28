Киевлянин взорвал на Львовщине авто с людьми

В автомобиле взорвалась граната, в результате чего телесные повреждения получили пассажиры - женщина и трое мужчин.

Правоохранители задержали 41-летнего жителя Киева по подозрению в покушении на убийство четырех человек. Об этом 28 мая сообщает Нацполиция.

Отмечается, что 27 мая полицейские получили сообщение о взрыве на парковке одной из гостиниц во Львовской области. На место происшествия прибыли следователи Львовского районного управления, взрывотехники и другие службы полиции.

"В автомобиле взорвалась граната, вероятно Ф-1, в результате чего телесные повреждения получили пассажиры - 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых ее сверстники, а третий - в возрасте 43 года. Все жители Киевской области", - сказано в сообщении.

Авто взорвал знакомый потерпевших. Ранее он взял у них несколько тысяч долларов и пообещал привезти из-за границы автомобили и передать своим клиентам. Однако вместо покупки авто он присвоил деньги.

"Поскольку на самом деле никаких автомобилей злоумышленник не приобрел, а возвращать средства не собирался, он решил убить своих "клиентов". Когда все сели в автомобиль, он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой, которая взорвалась, травмировав находившихся в салоне лиц", - сообщили в полиции.

Все пострадавшие живы. Фигуранту угрожает лишение свободы на 10-15 лет.

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Ранее сообщалось, что житель Николаева убил полицейского и ранил военного.

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