Авиация РФ обстреляла Сумщину, есть раненая

В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога.

Вечером 28 мая российская авиация нанесла еще один удар по Сумской области. Ранения получила женщина. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что с самолета около 18:00 оккупанты запустили три неуправляемые ракеты по двум приграничным населенным пунктам Сумского района.

"В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога", - сказано в сообщении.

Как отметил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, осколок попал пострадавшей в ногу, во время прилета ракеты она находилась во дворе своего дома.

Напомним, в ночь на 28 мая Сумская область подверглась ракетному удару.

Также сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, обстреляли частный сектор в Золочеве Харьковской области. Ранения получили два человека.

Кроме того, сегодня в результате вражеского обстрела жилых кварталов Николаева 28 мая погиб один человек. Еще шестеро получили ранения.

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