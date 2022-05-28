Почта
 

Арестович заявил о "надломе" РФ на одном из направлений фронта

Оккупанты не смогли улучшить тактическое положение на границе Донецкой и Луганской областей.
Арестович заявил о "надломе" РФ на одном из направлений фронта

После контратакующих действий Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении группировка войск РФ, вероятно, потерпела надлом. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, оккупанты не смогли улучшить тактическое положение на границе Донецкой и Луганской областей.

"Наши контратаковали и отбили Камышеваху. Будем смотреть, но я бы сказал с осторожным оптимизмом, что есть признаки надлома российской группировки на этом направлении. Они сбавляют темпы и масштабы действий", - отметил он.

Напомним, наступление ВСУ на юге Украины заставило войска после потерь отойти на неудобные рубежи в Херсонской области.

Также сообщалось, что в результате контратак в Херсонской области противник потерял 63 человека и 19 единиц боевой техники, среди которой три танка Т-72, пять единиц другой бронированной техники, а также две артиллерийские системы и шесть вертолетов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK