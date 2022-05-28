Арестович заявил о "надломе" РФ на одном из направлений фронта

Оккупанты не смогли улучшить тактическое положение на границе Донецкой и Луганской областей.

После контратакующих действий Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении группировка войск РФ, вероятно, потерпела надлом. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, оккупанты не смогли улучшить тактическое положение на границе Донецкой и Луганской областей.

"Наши контратаковали и отбили Камышеваху. Будем смотреть, но я бы сказал с осторожным оптимизмом, что есть признаки надлома российской группировки на этом направлении. Они сбавляют темпы и масштабы действий", - отметил он.

Напомним, наступление ВСУ на юге Украины заставило войска после потерь отойти на неудобные рубежи в Херсонской области.

Также сообщалось, что в результате контратак в Херсонской области противник потерял 63 человека и 19 единиц боевой техники, среди которой три танка Т-72, пять единиц другой бронированной техники, а также две артиллерийские системы и шесть вертолетов.

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