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Зеленский ждет новых поставок оружия

Владимир Зеленский заявил, что ждет хороших новостей о поставках оружия уже на следующей неделе.
Зеленский ждет новых поставок оружия

Новости о поставках необходимого Украине оружия могут появиться уже на следующей неделе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении 28 мая.

"Ежедневно работаем над усилением нашей защиты, это прежде всего поставки оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупанта технологично и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от наших партнеров, от их готовности дать Украине все необходимое для защиты нашей свободы. Я жду по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе", - отметил он.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что если Запад передаст Украине необходимое вооружение, Украина может вернуть россиян за железный занавес.

Ранее Алексей Арестович обвинил Запад в задержке оружия.

 

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