В Донецке горит склад с боеприпасами – соцсети
В оккупированном Донецке раздаются сильные взрывы в районе коксохимического завода. Местные жители сообщают в соцсетях о пожаре на складе боеприпасов.
По словам очевидцев, на коксохимическом заводе сейчас серьезный пожар и горит склад боеприпасов.
Паблики ОРДО пишут, что на ул. Коксохимической, 1 (бывший Коксохимзавод) началась детонация боеприпасов, зафиксировано попадание снарядов на ул. Суворова, 115, ул. Острогорского, 24/2 и другие адреса.
Cмотрите фотогалерею: В Донецке горит склад с боеприпасами – соцсети
Ранее в Офисе президента заявили, что Украина может вернуть россиян за железный занавес.
В ВСУ показали уничтожение склада боеприпасов РФ
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet