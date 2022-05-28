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В Донецке горит склад с боеприпасами – соцсети

Очевидцы сообщают о сильном пожаре и взрывах на складе боеприпасов в районе коксохимического завода.
В Донецке горит склад с боеприпасами – соцсети

В оккупированном Донецке раздаются сильные взрывы в районе коксохимического завода. Местные жители сообщают в соцсетях о пожаре на складе боеприпасов.

По словам очевидцев, на коксохимическом заводе сейчас серьезный пожар и горит склад боеприпасов.

Паблики ОРДО пишут, что на ул. Коксохимической, 1 (бывший Коксохимзавод) началась детонация боеприпасов, зафиксировано попадание снарядов на ул. Суворова, 115, ул. Острогорского, 24/2 и другие адреса.

 

 

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