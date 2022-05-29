ВСУ на Донбассе отразили семь атак РФ

Украинские защитники уничтожили вражеский танк, шесть вражеских автомобилей и более трех десятков захватчиков.

Бойцы ВСУ в субботу, 28 мая, отбили семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей. Продолжаются боевые действия на нескольких локациях. Об этом вечером сообщили в группировке Объединенных сил.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня семь атак врага. На трех локациях продолжаются бои", - сказано в сообщении.

Отмечается, что воины ВСУ уничтожили:

1 танк;

6 вражеских автомобилей.

1 беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

При этом оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях за сутки.

Тем временем в оперативно-тактической группировке Восток сообщают, что украинские защитники также уничтожили 33 российских захватчиков.

Напомним, сегодня вечером сообщалось, что в Донецке горит склад с боеприпасами.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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