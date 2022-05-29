Удар по Кривому Рогу: уничтожен завод

Две российские ракеты практически полностью уничтожили один из заводов. Сообщается о сильных разрушениях.

Российские ракеты в Кривом Роге вечером в субботу, 28 мая, почти уничтожили завод. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - написал Вилкул.

Об этом же сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Вражеская атака по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Сильные разрушения", - написал Резниченко.

По его словам, информация о пострадавших уточняется. Также на месте работают спасатели.

Напомним, сегодня вечером сообщалось о взрывах от ракетных ударов на окрестностях города. О масштабе разрушений тогда не сообщалось.

Также 28 мая войска РФ обстреляли частный сектор в Золочеве Харьковской области. Ранения получили два человека.

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