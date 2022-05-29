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Мариуполю грозят эпидемии дизентерии и чумы – мэр

В городе нет питьевой воды, не работает канализация, ситуацию усугубляет множество стихийных захоронений и горы мусора на улицах.
Мариуполю грозят эпидемии дизентерии и чумы – мэр

Жителям оккупированного Мариуполя грозят эпидемии инфекционных заболеваний, дизентерии, чумы. Об этом заявил мэр Вадим Бойченко в субботу, 28 мая, в эфире телемарафона.

По его словам, в Мариуполе очень сложная гуманитарная ситуации – нет электричества, почти нет еды, отсутствует питьевая вода.

Сейчас к этому добавилась реальная угроза эпидемий, которая возникла из-за большого количества стихийных захоронений в городе, неработающей системы канализации и скопления на улицах мусора, который никто не вывозит.

Опасность возникновения эпидемий растет из-за приближающегося лета и соответственно – повышения температуры.

"Наши квалифицированные врачи сообщают об опасности, которая может возникнуть этим летом. Вспышки инфекционных зболезней, дизентерии, чумы и других заболеваний могут произойти этим летом. И эти болезни могут, к сожалению, забрать тысячи наших мариупольцев", – сказал мэр Мариуполя.

Он призвал ООН и Красный Крест объединиться и создать стабильный зеленый коридор для эвакуации горожан.

По его данным, в городе в плену остается больше 100 000 населения, которых не выпускают, потому что город закрыт фильтрационными центрами.

Ранее стало известно, что оккупанты предложили жителям Мариуполя самостоятельно отстраивать жилье.

Напомним, за три месяца войны в Мариуполе погибли 22 тысячи человек.

В Мариуполе под завалами нашли еще 70 тел

 

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