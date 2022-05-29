Цены на газ для населения должны остаться без изменений на время войны - ОП

Власти разрабатывают законопроект, позволяющий избежать повышения цен на газ для населения.

На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений, сейчас разрабатывается соответствующий законопроект. Об этом вечером в субботу, 28 мая, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram-канале.

Он отметил, что варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ сейчас анализируется и будет предложено на рассмотрение ВРУ.

"Основная цель разрабатываемого проекта - сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны", - написал Тимошенко.

По его словам, этот вопрос обсуждался во время селекторного совещания с НАК Нафтогаз и начальниками областных военных администраций и мэрами городов.

Напомним, днем ранее Нафтогаз отрицал повышение цены на газ. Сообщалось, что Кабмин одобрил проект закона, который, среди прочего, предусматривает введение моратория на повышение цен на газ и тарифов на тепловую энергию.

Отметим, средняя цена импортного газа в Украине в апреле снизилась до 1228 долларов за тысячу кубометров.

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