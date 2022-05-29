Денисова рассказала, как украинских военных пытали в плену

Мужчин избивали и душили, женщин насиловали. На 30-40 человек давали лишь полтора литра воды в день.

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о пытках и истязаниях украинских военнопленных российскими оккупантами. Об этом она сообщила в субботу, 28 мая, в своем Telegram-канале.

"Во время мониторингового визита в учреждение здравоохранения, где находятся освобожденные из плена украинские военные, они сообщили о фактах пыток и жестокого обращения оккупантов", - заявила Денисова.

По ее словам, большинство украинских военнослужащих были взяты в плен оккупантами под Мариуполем. Сначала их содержали в Донецке, а в дальнейшем украинских военных перевели в следственные изоляторы Таганрога и Воронеж.

"В плену украинских военнослужащих пытали – угрожали убийством, избивали и унижали", - рассказала уполномоченная ВР.

Она сообщила, что с особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных сил и бойцам отряда специального назначения Азов.

"Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, избивали киянкой и ногами. Украинские военнослужащие сообщили, что рашисты им вводили неизвестные препараты на букву "М", после чего они теряли память", - сообщила Денисова.

Она добавила, что оккупанты заставляли украинских солдат учить стихотворение "Простите нас, родные россияне", гимн РФ, историю создания герба и флага России, иначе – применяли пытки и истязания.

Украинские женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось по меньшей мере 17-20. Вместо санузла – ведро. Женщины были лишены средств гигиены и возможности помыться. К ним применяли психологическое давление – на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам", - сообщает омбудсмен.

Она также заявляет, что жизненно необходимая медицинская помощь раненым украинским военнослужащим не предоставлялась. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в Севастополе, где помощь оказывали представители МККК.

"Украинцам не давали воду, всего 1,5 литра на 30-40 человек, ограничивали в питании – на территории ОРДО дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Иногда, давая мясо, рашисты издевались и говорили, что оно "человеческое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие были лишены возможности связаться с родными.

"Карты с данными о личности военнопленного для информирования своей семьи Центрального агентства розыска МККК, предусмотренные статьей 70 Женевской конвенции 1949 года, которые должны отправляться сразу после пленения, были заполнены только непосредственно перед обменом", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что указанными преступными действиями РФ нарушила права военнопленных, гарантированные положениями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Ранее денисова сообщала, что россияне украли из Мариуполя тысячи тонн металла.

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