После битвы за за Северодонецк ВСУ получат шанс на контрнаступление - ISW

Россияне платят за свой нынешний тактический успех цену, несоразмерную любой реальной оперативной или стратегической выгоде, на которую они могут рассчитывать.

После окончания битвы за Северодонецк, независимо от ее исхода, ВСУ получат возможность возобновить контрнаступление на оперативном уровне. Об этом говорится в сводке Институт по изучению войны (ISW) за 28 мая.

"Путин теперь швыряет людей и боеприпасы в последний оставшийся крупный населенный пункт в этой области, Северодонецк, как будто его взятие выиграет войну для Кремля. Он не прав. Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, на чьей стороне будет находиться город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации, что даст Украине шанс возобновить контрнаступление на оперативном уровне, чтобы отбросить российские войска", – говорится в сообщении.

В ISW допускают вероятность того, что войска РФ могут захватить город и одержать тактическую победу, но отмечают, что такой исход не гарантирован – российские атаки могут снова застопориться.

"Россияне платят за свой нынешний тактический успех цену, несоразмерную любой реальной оперативной или стратегической выгоде, на которую они могут рассчитывать", – сообщили в ISW.

Аналитики объясняют важность Северодонецка для Москвы тем, что его захват позволил бы заявить, что Россия полностью контролирует Луганскую область.

Однако, как заявляют в ISW, это не даст России никакой другой существенной военной или экономической выгоды.

Более того, битва за Северодонецк, скорее всего, предотвратит продолжение крупномасштабных российских наступательных операций на других направлениях.

"Украинские защитники нанесли страшные потери российским атакующим в районе Северодонецка. Москва не сможет восстановить большое количество боеспособной мощи, даже если захватит Севердонецк, потому что легкомысленно тратит эту боевую мощь на взятие города", – считают в ISW.

В Институте также отмечают снижение профессионализма российских офицеров и боевого духа военных.

Тем временем глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк в эфире телемарафона сообщил, что идут бои на окраинах города, однако Северодонецк остается под контролем Украины. ВСУ заняли жесткую оборонительную позицию.

Напомним, днем ранее стало известно, что враг занял большую часть периметра Северодонецка. Однако вскоре глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне отступили в районе Северодонецка.

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