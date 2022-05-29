УПЦ МП сохраняет единство с Москвой - ПЦУ

Независимость в управлении церковью была объявлена еще в 1990 году, так что ничего нового на Соборе не было провозглашено, считают в ПЦУ.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что УПЦ Московского патриархата продолжает сохранять единство с московским патриархом Кириллом (Гундяевым). Ее заявление о независимости – лишь обманный маневр для изменения отношения к себе украинского общества. Об этом Епифаний сказал в субботу, 28 мая, в эфире телемарафона.

"Независимость и самостоятельность в управлении церковью была объявлена еще в 1990 году, так что ничего принципиально нового на вчерашнем Соборе не было провозглашено. Но еще не опубликовано окончательного решения этого Собора. Мы призвали наших коллег из УПЦ МП к диалогу, и мы призываем к более решительным действиям", - сказал он.

По словам Епифания,"все, что было объявлено во всех СМИ, не соответствует действительности".

"Цель Собора - сохранить статус-кво и изменить статус к себе украинского общества без разрыва отношений с РПЦ, с главой Московского патриархата Гундяевым. Но сегодня мы слышали комментарии, например, главного дипломата РПЦ Илариона Алфеева, который сказал, что единство между РПЦ сохраняется, и будет укрепляться. К сожалению, мы увидели из решений этого Собора, что они в дальнейшем сохраняют единство с "убийцей" патриархом Кириллом, который благословляет убивать украинцев", - отметил Епифаний.

Он также отметил, что УПЦ МП не возобновили отношений со Вселенским патриархом, а вместо этого подтвердили свои предыдущие решения о прекращении общения с ним.

Напомним, 27 мая Собор УПЦ МП принял решение о полной независимости. Собор также выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине.

Как сообщалось, УПЦ МП обвинила в нападении России на Украину экс-президента Петра Порошенко и ПЦУ.

Церковная война. Конец Московскому патриархату в Украине?

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet