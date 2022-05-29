РФ потеряла в Украине треть современных танков - МВД

О серьезных потерях свидетельствует также расконсервация старых советских моделей. По данным Генштаба, Россия уже лишилась 1330 танков.

Россия за три месяца полномасштабной войны против Украины потеряла более 30% современных танков. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в эфире 24 канала.

Он отметил, что серьезные потери РФ в танках подтверждаются расконсервацией россиянами советских моделей. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты лишились уже 1330 единиц танков.

"До войны против Украины у России было на вооружении около 3 тысяч современных танков и уже более 30% уничтожили наши защитники за три месяца войны", – подчеркнул Андрусив.

Он добавил, что за шесть месяцев эта цифра только увеличится.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Украину старые танки Т-62.

Напомним, с 24 февраля по 28 мая общие потери личного состава войск страны-агрессора России на территории Украины ориентировочно составили 30 тысяч человек.