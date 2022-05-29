Итоги 28.05: удары войск РФ и контрнаступление ВСУ

Войска РФ нанесли удары по регионам Украины; ВСУ перешли в контрнаступление на юге. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Российские войска нанесли удары по нескольким регионам Украины

Так, в ночь на субботу в Харькове и области прогремели мощные взрывы. А днем под обстрел попал частный сектор в Золочеве. Ранения получили два человека. Также враг обстрелял жилые кварталы Николаева. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Вечером оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, там от попадания двух ракет был почти полностью уничтожен завод. Кроме того, авиация РФ обстреляла Сумщину, ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога. В Донецкой области российские войска нанесли ракетный удар по городу Соледар. В результате атаки разрушено здание завода Артемсоль, который остановил работу больше месяца назад.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге

По данным Генштаба, наступление ВСУ на юге Украины заставило войска после потерь отойти на неудобные рубежи в Херсонской области. Боевые действия продолжаются.

ВСУ успешно применили французские самоходки Caesar

В Генштабе сообщили, что украинские артиллеристы Группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси Caesar и эффективно уничтожают российских оккупантов. По данным Минобороны, на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Зеленский и Джонсон обсудили поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Речь шла об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину.

Порошенко остановили на границе, когда тот пытался выехать из страны

Пятый президент и действующий нардеп Петр Порошенко должен был участвовать в ПА НАТО и соответствующее распоряжение о командировках было подписано председателем ВР Русланом Стефанчуком, но Порошенко не пропустили через границу.

Россияне украли из Мариуполя тысячи тонн металла

Российские военные разминировали часть морского порта Мариуполя и первым кораблем отправляют 3 тысячи тонн металлопродукции в Ростов-на-Дону. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В Украине арестовали активы Роснефти

Шевченковский районный суд Киева конфисковал активы Роснефти на сумму почти 23 млн гривен. Российское предприятие использовало активы для финансирования преступной деятельности и широкомасштабной войны РФ против Украины.

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