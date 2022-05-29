В Луганской области РФ уничтожила более 17 тысяч гектаров леса

Специалисты Госэкоинспекции в Луганской области с помощью современных космических технологий выявили масштабные лесные пожары в Луганской области и произвели расчет ущерба, который составляет свыше 38 млрд грн.

В Луганской области российские агрессоры уничтожили более 17 тысяч гектаров леса, общая сумма ущерба окружающей среде составляет более 38,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

"Специалисты Госэкоинспекции в Луганской области с помощью современных космических технологий выявили масштабные лесные пожары в Луганской области и произвели расчет ущерба, который составляет 38 364 197 367 гривен", - говорится в сообщении.

В результате пожаров получили повреждения территории природно-заповедного фонда Национальный природный парк Кременские леса, Гидрологический заказник местного значения Кременские каптажи и часть Луганского природного заповедника Трехизбенская степь.

Ранее сообщалось, что РФ планирует вырубку и продажу украинского леса.

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