РФ поставила "метку" в оккупированном Мелитополе

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области установили табличку на въезде в город "Россия навсегда".

Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе Запорожской области установили табличку на въезде в город "Россия навсегда". Об этом сообщает государственное российское агентство РИА новости.

Возглавляла мероприятие российская певица и украинофобка Юлия Чичерина. Захваченный город россияне при этом называют освобожденным.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области оккупанты пытаются ввести рублевую зону.

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