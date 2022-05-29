Украинский телеоператор попал в плен к оккупантам

Выполняя боевое задание, в Донецкой области пропал без вести телеоператор Николаевского филиала Суспільного Василий Филимон.

Выполняя боевое задание, в Донецкой области пропал без вести телеоператор Николаевского филиала Суспільного Василий Филимон. Об этом сообщили на Суспільном.

Василия Филимона призвали в ряды Вооруженных Сил Украины 24 февраля. 15 мая он пропал без вести, позже стало известно, что он попал в плен к российским оккупантам.

Суспільне обратилось к украинской власти и международной общественности с призывом максимально способствовать освобождению Василия Филимона.

Напомним, во время обстрела погибла журналистка Оксана Гайдар.

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