День города в Северодонецке "отмечают" в подвалах

В Луганской области найдены двое погибших, есть раненые, разрушены около 60 домов, сообщает глава ОВА.

День города жители Северодонецка встречают в подвалах - в городе не прекращаются обстрелы. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В области найдены двое погибших, есть раненые, разрушены около 60 домов.

"Во время непрерывных обстрелов не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить их на наличие или отсутствие жертв. Поэтому, опираясь на ежедневно увеличивающееся количество поврежденного жилья, погибших может быть больше", - сообщает Гайдай.

Ситуация в городе и области накалена.

"28 мая в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Это были тяжелые сутки для города: авиаударом разрушен кинотеатр Дружба, получили повреждения 22 дома. В Северодонецке обстановка еще хуже - враг ведет штурм. Бои продолжаются до сих пор. Годовщину города оставшиеся жители встретят в подвалах. Кроме женщины, вчера погибшей в своем доме в старом районе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские агрессоры уничтожили более 17 тысяч гектаров леса, общая сумма ущерба окружающей среде составляет более 38,3 млрд гривен.

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