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Сожженную российскую технику покажут всей Европе

Выставка сожженой техники оккупантов проходит в Киеве, после этого ее планируют перевезти в города Европы, сообщил министр обороны.
Сожженную российскую технику покажут всей Европе

Сожженную российскую технику после Киева увидит вся Европа. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Российские пропагандисты мечтали о том, чтобы их танки доплыли до Атлантического океана. Поможем с логистикой: этот металлолом будет выставлен в Севилье, Лиссабоне, Бордо…Сегодня в Киеве, Михайловская площадь. Выставка уничтоженной российской техники как символ их "непобедимости"", - сказал Резников.

Ранее собщалось, что Россия за три месяца полномасштабной войны против Украины потеряла более 30% современных танков. 

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