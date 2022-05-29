Северодонецк под контролем Украины - Гайдай

В направлении Попасной у Камышевахи врага отбросили на два километра, трасса Лисичанск - Бахмут теперь меньше простреливается, сообщает глава ОВА.

На Луганщине ВСУ оттеснили врага от трассы Лисичанск – Бахмут и удерживают под контролем Северодонецк. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Северодонецк под контролем Украины. Враг успеха не имеет. Рашисты остаются в отеле Мир, вглубь города продвинуться не могут. Наши защитники выбили врага из Тошковки и закрепились. Подкрепление есть. В направлении Попасной у Камышевахи врага отбросили на два километра, трасса Лисичанск - Бахмут теперь меньше простреливается. Гуманитарные грузы едут", - сообщил Гайдай.

Ранее сообщалось, что День города в Северодонецке "отмечают" в подвалах.

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