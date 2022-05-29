Запорожские спасатели ищут помощников-добровольцев

После освобождения временно оккупированных территорий и после окончания войны понадобится много рабочих рук для разбора разрушенных зданий.

В Запорожской области спасатели составляют списки добровольцев-помощников. Об этом сообщает телеграм-канал Запоріжжя.інфо.

"Спасатели Запорожской области набирают добровольцев, которые смогут помогать в разборе конструкций, высвобождении пострадавших и других работ, как после войны, так и на деоккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Записаться в добровольные помощники к запорожским спасателям можно по ссылке.

Напомним, ранее таким же образом набирали добровольцев для работ в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области.

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