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Мелитопольцы вышли на акцию протеста - соцсети

Жители города пришли в парк с украинским флагами и поют гимн Украины, доказывая, что Мелитополь - это Украина.
Мелитопольцы вышли на акцию протеста - соцсети

В воскресенье, 29 мая, жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области вышли на акцию протеста. Об этом сообщает телеграм-канал Запоріжжя.інфо, публикуя фото от читателей.

"Прям сейчас Мелитополь еще раз демонстрирует, что он - Украина! Толпа людей сейчас на митинге в парке поет гимн Украины в Мелитополе - сообщают наши читатели", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты при въезде в Мелитополь прибили табличку со словами Россия навсегда. 

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