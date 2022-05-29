Из "горячих точек" переехали более 600 предприятий

Из 601 эвакуированного предприятия 390 уже возобновили работу на новых площадках в других регионах Украины, сообщают в Минэкономики.

Переезд из областей, где продолжаются боевые действия, в рамках Государственной программы релокации завершило 601 предприятие, 390 из них уже возобновили работу на новых площадках в других регионах Украины. Об этом сообщает Министерство экономики Украины

"Еще 87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки. Вскоре переедет еще 151 предприятие, которое уже на маршрутах или оформляет необходимые документы", –говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что наиболее популярными областями релокации предприятий остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая. Кроме того, эвакуированный бизнес начинает действовать в Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и других областях.

“Местные власти помогают находить помещения для работы, обеспечить подключение к сетям. Также помогают находить жилье для работников и налаживать логистические маршруты. Сотрудничество государства и бизнеса не заканчивается после переезда, предпринимателям будут помогать и дальше - с адаптацией, подбором работников, налаживанием логистических маршрутов и поиском новых рынков сбыта, в том числе за рубежом”, - отметил заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Ранее сообщалось, что министр финансов Сергей Марченко выступает за отмену налоговых льгот для бизнеса, введенных с начала войны.

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