РФ мародерит в порту Мариуполя - советник мэра

Продолжается загрузка украинской рулонной стали/металлопроката в Мариупольском торговом порту.

В порт Мариуполя зашло российское грузовое судно типа "река-море". На него загружают металл, принадлежащий Украине. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Продолжается загрузка украинской рулонной стали/металлопроката в Мариупольском торговом порту. Вчера при поддержке и сопровождении российских военных в акваторию порта зашло российское грузовое судно типа "река-море" РМ3 класса Славутич под российским флагом, порт приписки Ростов-на-Дону. Вторые сутки стоят под загрузкой. Порт назначения (предварительно) - Ростов-на-Дону. Очередной факт официального мародерства Россией как государством. Уже даже никто не прячется", - пишет Андрющенко.

Раниее сообщалось, что оссийские военные разминировали часть морского порта Мариуполя и первым кораблем отправляют металлопродукцию в Ростов-на-Дону.

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