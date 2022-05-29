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ССО Азов показал видео уничтожения техники врага

В Запорожской области украинские защитники обнаружили в фермерском ангаре российскую военную технику.
ССО Азов показал видео уничтожения техники врага

В Запорожской области украинские защитники обнаружили в фермерском ангаре российскую технику и уничтожили ее. Об этом сообщают в ССО Азов.

"Сотрудничество бойцов ССО Азов и артиллерии ВСУ. Воины ССО Азов вместе с артиллерией ВСУ успешно ликвидировали позиции оккупантов в Запорожской области, обнаружив спрятанную оккупантами российскую технику в фермерском ангаре", - говорится в сообщении.

Напомним, на переправе через Северский Донец ВСУ уничтожили более 400 российских солдат за несколько дней.

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