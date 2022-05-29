Зеленский приехал в Харьков

Не смотря на продолжающиеся бои с оккупантами, президент побывал в городе и поговорил с военными.

Президент Украины посетил Харьковщину. Об этом он рассказал в своем официальном Телеграм канале сегодня, 29 мая.

"Харьков. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу!" - написал он.

"2229 разрушенных домов в Харькове и области. Все восстановим, отстроим, наполним жизнью. В Харькове и во всех других городах и селах, куда пришло зло", - добавил президент.

Ранее стало известно, что Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным.

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