Мобилизованные в ОРДЛО военные продолжают бунтовать

Протесты мобилизованных в квази-республиках граждан с начала войны продолжают набирать обороты.

В ОРДЛО назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в ряды российской армии граждан Украины, сообщила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сегодня, 29 мая. По данным правозащитников, за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи человек сложили оружие.

"От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом". В этой связи готовятся акции протеста "призывников" и их жен против "власти" самопровозглашенных псевдогосударственных формирований", - отметила Денисова.

По ее словам, были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военными.

Ранее главарь так называемой "ДНР" рассказал, когда будет "референдум" о присоединении Донбасса к РФ.

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