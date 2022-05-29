В Минобороны рассказали о ситуации в Северодонецке

Возле Северодонецка Луганской области сейчас идут ожесточенные бои под сильнейшим натиском армии оккупанта.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на Северодонецком направлении по состоянию на день 29 мая.

"‎Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Продолжаются ожесточенные бои. Армия РФ является серьезным противником, но наши ВСУ оказывают мощное сопротивление", - сообщила Маляр

Кроме того, она отметила, что ситуация в городе в динамике и говорить о каких-то результатах невозможно.

Ранее Korrespondent.net в сюжете разбирал текущие планы РФ на Донбассе и чего ждать дальше.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet