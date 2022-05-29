В Минобороны рассказали о ситуации в Северодонецке
Возле Северодонецка Луганской области сейчас идут ожесточенные бои под сильнейшим натиском армии оккупанта.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на Северодонецком направлении по состоянию на день 29 мая.
"Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Продолжаются ожесточенные бои. Армия РФ является серьезным противником, но наши ВСУ оказывают мощное сопротивление", - сообщила Маляр
Кроме того, она отметила, что ситуация в городе в динамике и говорить о каких-то результатах невозможно.
Ранее Korrespondent.net в сюжете разбирал текущие планы РФ на Донбассе и чего ждать дальше.
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