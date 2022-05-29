РФ обстреливает границы Черниговщины и Сумщины

Оккупанты девять раз обстреливали территорию Новгород-Северского района Черниговской области.

Госпогранслужба Украины сообщила о девяти обстрелах приграничных районов Черниговской и Сумской областей 29 мая.

"Рашисты девять раз обстреливали территорию Новгород-Северского района Черниговщины. Пограничники насчитали 33 взрыва российских снарядов", - говорится в сообщении.

Еще пять российских минометных снарядов прилетели на территорию Шосткинского района Сумской области.

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