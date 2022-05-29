Названо соотношение погибших гражданских и военных

Россия воюет с гражданским населением Украины, а не с Вооруженными силами, заявил Шмыгаль.

Российские оккупанты убили в в десятки раз больше украинцев-гражданских, чем военнослужащих, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью BBC News Україна.

"Это доказывает то, что российская армия и Россия воюют с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами", - подчеркнул Шмигаль.

В ООН называют цифру около четырех тысячх погибших гражданских и еще примерно столько же раненых. При этом по данным местных властей, только в одном Мариуполе погибли более 22 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Харькова погибли девять человек, среди которых - отец с пятимесячным ребенком. Тело малыша нашли не сразу - оно было на козырьке дома. Взрывной волной младенца вырвало из рук отца и отбросило в сторону. Еще 19 человек получили ранения.

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