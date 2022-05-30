96-й день войны: В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте
По состоянию на 96-й день полномасштабного вторжения РФ, 30 мая, оккупанты сосредоточили основные усилия в Восточной операционной зоне. Они не прекращают ведения наступательных действий в этом регионе. Подробности об обстановке на фронте сообщили в Генштабе ВСУ.
Читайте также: Лондон поможет Украине выстоять в борьбе - Джонсон
Так, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На Северском направлении противник обстрелял населенные пункты в Сумской области. На Харьковском направлении рашисты обстреляли северные и северо-восточные районы Харькова и ряд населенных пунктов.
В направлении Славянска оккупанты проводят перегруппировку для возобновления наступления в направлении Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. На севере Изюма в готовности находятся вертолетные эскадрильи Ка-52. С целью пополнения потерь враг перебросил во временно оккупированные регионы свыше 250 единиц техники. Также он восстановил мост в районе Купянска.
На Донецком направлении россияне пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка, а также блокировать логистические пути.
На Лиманском направлении противник закрепляется в Лимане, проводит перегруппировку. Также рашисты закрепляются на северо-восточных и юго-восточных окраинах Северодонецка. Туда они перебросили боеприпасы и технику для усиления группировок.
Читайте также: "Дикий визг": В ОП рассказали о реакции РФ на передачу Украине MLRS
На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку для наступления в направлении Александрополье-Камышеваха.
На Запорожском направлении с района Мелитополя перебросили в Васильевку до 120 единиц вооружения и техники. На Южнобужском направлении войска РФ основными усилиями пытаются удержать ранее захваченные рубежи.
На Николаевском направлении захватчики перебрасывают подразделения с целью возвращения потерянных позиций. На Криворожском направлении рашисты проводят обстрелы.
На Луганском и Донецком направлениях украинские защитники отбили 14 атак оккупантов, уничтожив десятки единиц их техники.
В это же время ВСУ задействовали авиацию для нанесения ударов по рашистам, в том числе в районе Долгенького. Несет противник потери и на других направлениях.
Напомним, ранее сообщалось, что по данным СБУ, российские контрактники ждут конца мая, чтобы побыстрее уехать с войны.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.