Пожары из-за вражеских обстрелов произошли в Харьковском, Чугуевском и Изюмском районах области.

За прошлые сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

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Сообщается, что из этих выездов 8 были на ликвидацию пожаров, в том числе шести пожаров, вызванных обстрелами.

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковском (4), Чугуевском (1) и Изюмском (1) районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, газовый трубопровод и т.д.", – говорится в сообщении.

Обстрелы на Харьковщине повредили газовый трубопровод / facebook.com/MNSKHARKIV

Обстрелы на Харьковщине повредили газовый трубопровод / facebook.com/MNSKHARKIV

Обстрелы на Харьковщине повредили газовый трубопровод / facebook.com/MNSKHARKIV

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