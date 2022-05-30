На Николавщине из-за российских обстрелов погибли два человека

Также из-за обстрелов получили ранения по меньшей мере пять человек

За прошлые сутки в Николаевской области из-за вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областной госадминистрации.

“29 мая враг нанес огневое поражение с использованием дальнобойной тяжелой артиллерии по жилому району города Николаева. В результате удара одно гражданское лицо погибло. Также в ночь с 29 на 30 мая, обстрелу был подвергнут г. Новый Буг. Один человек погиб, еще трое получили ранения”, - поделились в администрации.

Также известно, что вчера обстрелам подверглось пгт. Первомайское, а сегодня - Николаев и с. Мешково-Погорелово. В результате этих ударов два человека получили ранения. Березнеговатская община тоже продолжает находится под обстрелами. Информация о повреждениях и пострадавших еще уточняется.

Напомним, что российская армия нанесла ракетные удары по Новому Бугу в Николаевской области. Значительные разрушения зафиксированы в центральной части города.

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