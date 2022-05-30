В Николаеве разоблачили любительницу "русского мира"

Она в социальных сетях распространяла материалы в поддержку российских оккупантов.

В Николаеве правоохранители разоблачили местную жительницу, которая в социальных сетях распространяла материалы в поддержку российских оккупантов. Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По данным досудебного следствия, фигурантка в социальных сетях распространяла материалы в поддержку российских оккупантов. В своих постах она поддерживала действия оккупантов и признавала правомерность временной оккупации населенных пунктов Украины.

Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что контрразведчики СБУ задержали сына бывшего народного депутата Украины, который призывал поддерживать российских оккупантов.

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