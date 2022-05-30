Подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ еще с 2014 неоднократно противостояли именно львовским десантникам, неся при этом значительные потери.

Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области. Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Читайте также: Начался обратный отсчет часов до дефолта России - Bloomberg

Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ были уничтожены около двадцати российских оккупантов, а также их бронетехника. В командовании также напомнили, что подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ еще с 2014 неоднократно противостояли именно львовским десантникам, неся при этом значительные потери.

ВСУ уничтожили взвод россиян из Псковской области / facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.