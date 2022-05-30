Гибель 10 мирных жителей: установлен один подозреваемой оккупант

Правоохранители ему заочно сообщили о подозрении в преступлении.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении военнослужащему РФ, по вине которого из-за нечеловеческих условий содержания в подвале школы села Ягодное (Черниговская обл.) погибли 10 мирных жителей. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый, вместе с другими военнослужащими РФ, с 3 марта по 30 марта 2022 года во время оккупации села Ягодное в подвале школы держали около 350 мирных жителей, в том числе 77 детей.

При этом военные РФ понимали, что подвал школы не предназначен для содержания в нем людей из-за отсутствия вентиляции, естественного или искусственного освещения, воды, туалета, мест для сидения и отдыха, мест для приготовления пищи. Люди там находились в антисанитарных условиях, что угрожало их здоровью и жизни.

Из-за нечеловеческих условия содержания, запрет покидать помещение погибли 10 человек.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством).

Ранее правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении генерал-лейтенанту ВС РФ, который приказывал обстреливать мирные населенные пункты Запорожской области.

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Подозреваемый в преступлении / gp.gov.ua