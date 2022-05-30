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В Харьковской области меняется время комендантского часа

В регионе сократилось время комендантского часа
В Харьковской области меняется время комендантского часа
Харьков / EPA / UPG

На Харьковщине комендантский час изменил свои рамки, теперь он будет действовать с 22.00 до 06.00. Ранее действовал с 21.00 по 6.00. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.  

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"С сегодняшнего дня, 30 мая, меняется время комендантского часа. Комендантский час будет продолжаться с 22.00 до 06.00", - поделился Синегубов.  

В администрации добавили, что во время комендантского часа нельзя находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Необходимо оставаться дома или в местах безопасности. 

Отметим, что недавно время комендантского часа также сократилось в Одесской области и Запорожье. Комендантский час теперь длится на один час меньше. А в Киеве с 16 мая разрешено продавать алкоголь в заведениях общественного питания с 11:00 до 22:00. 

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