В Харьковской области меняется время комендантского часа

В регионе сократилось время комендантского часа

На Харьковщине комендантский час изменил свои рамки, теперь он будет действовать с 22.00 до 06.00. Ранее действовал с 21.00 по 6.00. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте также: Войска РФ обстреляли Харьков: есть погибшие и раненые

"С сегодняшнего дня, 30 мая, меняется время комендантского часа. Комендантский час будет продолжаться с 22.00 до 06.00", - поделился Синегубов.

В администрации добавили, что во время комендантского часа нельзя находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Необходимо оставаться дома или в местах безопасности.

Отметим, что недавно время комендантского часа также сократилось в Одесской области и Запорожье. Комендантский час теперь длится на один час меньше. А в Киеве с 16 мая разрешено продавать алкоголь в заведениях общественного питания с 11:00 до 22:00.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.