Оккупанты устанавливают на острове Змеиный системы ПВО

Российские оккупанты надеются так защитить свои военные корабли от украинских противокорабельных ракет.

Российские оккупанты устанавливают на временно оккупированном острове Змеиный в Черном море системы ПВО. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк.

Она подчеркнула, что, установив на Змеином свое ПВО, российские оккупанты надеются так защитить свои военные корабли от противокорабельных ракет, которые Украина получит от международных партнеров.

Кроме того, со Змеиного оккупанты смогут лучше достать до юга Одесской области. Поэтому тоже они там оборудуют позиции.

Напомним, оккупанты несколько раз пытались закрепиться на острове Змеиный, но им нанесли серьезные потери. Теперь они вновь усиливают там свои позиции.

Ранее стало известно, что в районе острова Змеиный оккупанты подняли обломки десантного катера "Серна" и катера типа "Раптор", которые затонули в результате ударов ВСУ.

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