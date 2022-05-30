В Софийском соборе нашли мощи митрополита Рафаила Заборовского

До недавнего времени считалось, что кости киевского митрополита были уничтожены в советские времена, но мощи чудом уцелели.

В канун Дня Киева в Софийском соборе Национального заповедника София Киевская были проведены работы по выполнению архитектурного зондажа гробницы Рафаила Заборовского.Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

До недавнего времени считалось, что кости киевского митрополита были уничтожены в советские времена, но мощи чудом уцелели. Чтобы сохранить память о человеке, подарившем украинцам архитектурное лицо Киева, в настоящее время создана комиссия по канонизации Рафаила Заборовского.

Именно во времена Рафаила Заборовского в Киеве были заложены, построены или восстановлены шедевры архитектуры. Это Андреевская церковь, колокольня Киево-Печерского монастыря, Староакадемический корпус Киево-Могилянской академии, греческий Екатерининский монастырь на Подоле, колокольня и стены Святой Софии, Брама Заборовского и Митрополичий дворец во дворе Софийского собора.

После смерти тело митрополита Рафаила оставалось нетленным и находилось открытым для осмотра в подземной крипте Софийского собора. В середине XIX века вход в митрополичий склеп был закрыт чугунными плитами.

До недавнего времени считалось, что кости Рафаила Заборовского, хранившиеся в фондах заповедника, были уничтожены в советские времена с формулировкой - "не имеют научной ценности". Но исследования последних месяцев полностью опровергли эти представления.

Пока известно, что в 1937 году археологи открыли гробницу митрополита Рафаила. Предметы его захоронения ныне хранятся в фондах Национального заповедника София Киевская. Изучение архивных документов оставляло мало надежды, что мощи Рафаила и сейчас в Софии. Ведь факт извлечения черепа и костей усопшего архипастыря из гробницы документально засвидетельствован.

Раскопки в 1937 году возглавлял Теодосий Мовчанивский.Ученый, который окончил духовную семинарию и по некоторым свидетельствам планировал стать священником, четко понимал, что митрополит Рафаил был в шаге от канонизации. Мог ли такой человек уничтожить мощи святого? Современные украинские ученые разгадали тайну. Теодосий вернул мощи в крипту и замуровал гробницу. Таким образом, сохранил мощи митрополита. Нынешние ученые считают этот поступок подвигом археолога. Ведь в 20-30-е годы советские власти уничтожали все, что было связано с церковью и духовностью. Самого Мовчанивского расстреляли за антисоветскую деятельность в 1938 году.

Напомним, ранее в центре Хмельницкого археологи нашли старую корчму и артефакты, которым более 1000 лет. Находки были обнаружены во время земляных работ под строительство торгово-офисного центра. Среди артефактов - фрагменты изделий из дерева, керамики, стекла, кости VI-VIII столетий.

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