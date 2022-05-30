Зеленский встретился с главой МИД Франции

Стороны обсудили помощь в вооружении, усиление санкций и приближение Украины к членству в ЕС.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром по Европе и иностранным делам Франции Катрин Колонну, которая находится в Украине с визитом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Хочу поблагодарить вас, Францию ​​и президента Эммануэля Макрона за поддержку Украины, за постоянную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета", - отметил Зеленский.

Также он поблагодарил Францию за помощь правительства Франции в лечении раненых украинских военных.

Во время встречи стороны обсудили помощь в вооружении, усиление санкций и приближение Украины к членству в ЕС. Отдельное внимание было уделено проблематике разблокирования украинских портов с целью предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Также была отмечена необходимость скорейшего введения очередного, шестого пакета санкций против РФ со стороны ЕС.

Президент отметил, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны Франции решения лидеров Европейского Союза о придании государству статуса кандидата на членство в ЕС в июне.

"Мы неоднократно слышали, что дружественная Франция видит Украину в Европейском Союзе", - сказал Зеленский.

Он призвал французских партнеров не поддаваться на шантаж агрессора и давление с целью получить ослабление во введенных против Москвы санкциях.

Также президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на активное участие Франции в процессе послевоенного восстановления.

Напомним, сегодня, 30 мая, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу.