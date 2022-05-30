Укрзализныця открыла еще одно направление автомобилевозов

Теперь пассажиры железной дороги могут отправлять свои автомобили из Киева в Ужгород и обратно.

Для удобства пассажиров вагон-автомобилевоз теперь будет курсировать и в поезде №29/30 Киев - Ужгород. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Стоимость перевозки - около 1400 грн за тонну веса. Оформить перевозку автомобиля можно в кассах вокзалов.

Всего за время войны вагонами-автомобилевозами Укрзализныцяуже перевезла 1863 автомобиля.

Кроме того, вагоны-автомобилевозы курсируют на маршрутах Киев - Львов -Киев, Днепр - Львов - Днепр, Харьков - Львов - Харьков и Львов - Одесса - Львов.

Напомним, ранее собщалось, что Укрзализныця с 31 мая возобновит курсирование двух пар электропоездов, соединяющих Киев и Коростень.