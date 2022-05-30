Кадыровцы воюют с соснами в лесах Луганской области - СБУ

В СБУ отметили,что из видео стало еще более понятно, почему некоторые подразделения кадыровцев называют TikTok-войсками.

Служба безопасности Украины получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что из видео, обнаруженного в телефоне, стало еще более понятно, почему некоторые подразделения кадыровцев называют TikTok-войсками.

"Вместо боев с украинскими защитниками, эти "пехотинцы Путина" героически воюют с... соснами в лесах Луганской области. 20 секунд в TikTok - ты почти выиграл войну в трех соснах", - говорится в сообщении.

Напомним, в британской разведке заявили, что присутствие кадыровцев в войне против Украины говорит о значительных проблемах РФ с ресурсами.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные разговоры оккупантов. В одном из них говорится, что в Мариуполе кадыровцы стреляют детям по ногам.